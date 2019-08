Francesco Chiofalo ha dedicato delle parole al miele su Instagram: la sua dedica, però, non è per Antonella Fiordelisi, ecco di chi si tratta.

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi procede a gonfie vele. Nonostante la differenza d’età e la distanza, i due sono davvero molto affiatati, complici ed innamorati più che mai. Lo testimoniano, infatti, i continui scatti e video che la coppia, quotidianamente ormai, condivide su Instagram. È proprio su questo canale social che, pochissime ore fa, il romano ha fatto una dedica al miele ad una ragazza. E, badate bene, non si tratta affatto della sua giovane e bella Antonella. Ebbene. A chi, quindi, Francesco dedica dolci parole? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Francesco Chiofalo, la dedica al miele su Instagram: non è per Antonella Fiordelisi

Si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Temptation Island, Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi. Eppure, all’epoca il romano era fidanzato con Selvaggia Roma. A distanza di anni, però, i due si sono incontrati nuovamente. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Sono trascorsi circa sei mesi dal loro incontro ed, attualmente, fanno ormai coppia fissa. Tuttavia, nonostante la loro relazione proceda a gonfie vele, pochissime ore fa, il giovane trentenne ha fatto una dedica al miele su Instagram. E, come dicevamo precedentemente, non è affatto indirizzata ad Antonella. Chi sarà, quindi, la destinataria? Beh, ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che non è affatto un personaggio sconosciuto. Di chi parliamo? Di Giulia Cavaglia. Ebbene si. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex fidanzata di Manuel Galiano, ha ricevuto delle parole davvero dolcissime da parte di Chiofalo. Diamo un’occhiata:

“Mi manchi Giulietta”, scrive Francesco Chiofalo di risposta ad una Instagram stories di Giulia. In cui l’ex tronista spiega ai suoi fan com’è nata la loro amicizia. Insomma, Antonella può stare tranquilla, Giulia è solo un’amica.

