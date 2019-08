Gabriele Parpiglia, noto giornalista, è stato protagonista di una vera e propria disavventura in aeroporto: ecco cos’è successo e il suo sfogo.

Una vera e propria odissea quella capitata a Gabriele Parpiglia nel suo viaggio di ritorno dalle vacanze. Stando a quanto si evince da alcune Instagram stories pubblicate recentemente sul suo profilo ufficiale, ritornare a casa non è stato affatto facile. Le vacanze estive sono, purtroppo, terminate. È tempo di rimettersi in sesto con il lavoro. Eppure, per il noto giornalista non è stato affatto semplice. Il suo viaggio di ritorno da Ibiza, infatti, è stato un vero e proprio incubo. Soprattutto, per quanto successo in aeroporto. Cos’è accaduto nello specifico? Vi spieghiamo tutto nel minimo dettaglio.

Gabriele Parpiglia, disavventura in aeroporto: ecco cos’è accaduto

Dopo ben venti giorni ad Ibiza, Gabriele Parpiglia è pronto a ritornare in Italia. Eppure, una volta giunto in aeroporto e, soprattutto, salito sul suo volo di ritorno, dopo un ritardo di ben 75 minuti, il noto giornalista viene a sapere di un’amara verità. L’aereo su cui è a bordo ha un problema al motore. Per cui, il volo è stato slittato intorno alle 21/21:30 circa. Tutto ‘normale’, potremmo dire. Ma non è finita qui. Perché, dopo aver fatto amicizia con alcuni ragazzi in aeroporto in attesa del volo, Gabriele è pronto a salire sul suo aereo. Ebbene. Ma, ancora una volta, c’è un problema. Perché, una volta giunto l’aereo e dopo un’altra mezz’ora di ritardo, il giornalista ha atteso invano i suoi bagagli. Delle sue valigie provenienti da Ibiza, infatti, non c’era alcuna traccia. Fortunatamente, la disavventura è giunta al termine. Sono l’1:30 circa quando Gabriele annuncia il suo ritorno a casa con, però, un piccolo ‘regalino’: una ruota della sua valigia è stata completamente rotta. Insomma, il ritorno alla vita ‘reale’ non è stato dei migliori, no?

