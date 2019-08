Karina Cascella ‘hot’ in reggiseno: l’inquadratura dall’alto della sua ultima foto di Instagram è mozzafiato, fan in delirio.

Tutti la ricordiamo per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove è stata un’opinionista ‘pungente’ e senza peli sulla lingua. Ma oggi Karina Cascella è un vera e propria icona di bellezza per il mondo social. La bella napoletana, oltre ad essere opinionista in molti programmi della D’Urso, lavora come influencer. E ama condividere sui social gli scatti più salienti della sua vita. Anche quelli più hot, diciamolo. Come quello postato poco fa su Instagram, il social preferito dai vip. Una foto che ha lasciato tutti senza fiato. Karina si è mostrata in intimo. E l’inquadratura dall’alto rende lo scatto davvero bollente. Diamo un’occhiata.

Karina Cascella infiamma Instagram con la sua foto in reggiseno

Karina Cascella ha letteralmente infiammato Instagram con la sua ultima foto. La bella opinionista si è mostrata in reggiseno, mettendo in bella mostra la sua notevolissima scollatura. Guardare per credere:

Karina utilizza la sua foto per chiedere ai suoi followers se preferiscono le foto scattate da soli o quelle che scattano gli altri. Ma, diciamolo, in pochi si sono soffermati sulla frase scritta da Karina. Gli occhi di tutti sono finiti proprio lì. Sulla notevole scollatura della Cascella. Che si è fotografata in jeans e reggiseno, scatenando i commenti dei fan. La foto infatti, come sempre quando si tratta di Karina, non è passata inosservata. Ed ha ottenuto in poco tempo il pieno di cuoricini e commenti. Non è mancata qualche critica, alla quale però Karina ha risposto con la solita ironia. Che dire, la bella Kari non sbaglia un colpo!