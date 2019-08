Lilli e il Vagabondo Live Action, Disney+: il protagonista era stato abbandonato

Disney + arriva il remake di Lilli e il Vagabondo e sul cane Biagio c’è una dolcissima curiosità.

È appena uscito al cinema il live movie della Disney de Il Re Leone, ma la casa della fantasia che fa sognare grandi e piccini non si ferma e regala ai fan una nuova sopresa, il live action de Lilli e il Vagabondo. Da poco è stato presentato Disney + il canale dedicato proprio ai cartoni animati della Walt Disney e la casa di produzione ha deciso di lanciare un nuovo prodotto di punta del servizio streaming on demand, Lilli e il Vagabondo in live action appunto.

Disney + arriva il remake live action de Lilli e il Vagabondo

Arriva così un nuovo titolo che va ad aggiungersi alla serie di remake live-action della Disney che non approderà al cinema come Il Re Leone o Aladdin ma sarà un’esclusiva proprio del servizio streaming Disney +. Oggi è stato infatti presentato ai fan il poster del cartone animato che vede il momento storico del bacio tra Lilli e il Vagabondo Biagio che saranno doppiati in America da Justin Theroux e da Tessa Thompson. La storia e la trama è rimasta la stessa de live action Disney: Lilli un cocker spaniel della borghesia incontra il Vagabondo, Biagio, un randagio che abita nel centro città senza padroni. Il remake riprende quindi le fila del classico Disney del 1955 diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson. Il giorno in cui lo si potrà vedere online? il 12 novembre, lo stesso giorno in cui uscirà la piattaforma streaming Disney+.

Lilli e il Vagabondo: Biagio è un cane adottato da un canile

Una curiosità riguarda Biagio, il cane che interpreta il Vagabondo che è stato trovato in un rifugio antiaereo in New Mexico che è stato poi trasferito in un canile all’Halo Animal Rescue di Phoenix. Quando nel 2018 è stato adottato da un addestratore di animali di Hollywood i proprietari del canile non avevano idea di cosa sarebbe andato a fare. Oggi il Vagabondo è così un cane di successo, non si sa la razza precisa ma vive in California.

