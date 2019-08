Oroscopo settimana dal 26 agosto al 1 settembre: ecco le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco.

Il mese di agosto sta per terminare e porterà via con sé le tanto desiderate vacanze. Si ritorna al lavoro, dunque, con lo spirito giusto e con tutti i migliori propositi per la nuova stagione. Ma cosa dicono le stelle di quest’ultima settimana di agosto? Dopo aver conosciuto nel dettaglio le previsioni astrologiche della settimana in corso, passiamo alla prossima e scopriamo insieme cosa prevede l’Oroscopo per i giorni dal 26 agosto al 1 settembre.

Oroscopo settimana dal 26 agosto al 1 settembre: tutte le previsioni segno per segno

Ariete: ritroverete la serenità dopo un periodo ‘no’, ma non aspettatevi i fuochi d’artificio per la prossima settimana. Non vi mancherà il sorriso, ma anche qualche piccola polemica, soprattutto nel week end.

Toro: comincia la rinascita, dopo un agosto non tanto semplice. Novità in arrivo sul lavoro, dove potrete trasformare in realtà le vostre idee e raggiungere la vistra stabilità, soprattutto in campo economico.

Gemelli: Luna e Giove non sono con voi, quindi questo inizio di settembre non sarà dei migliori. Se siete single in cerca, non lanciatevi in questa settimana, vi conviene aspettare la prossima. Anche il lavoro non sarà al top.

Cancro: settimana tranquilla per voi, i paneti sono allineati a vostro favore. Nessuna novità in particolare vi aspetta, perciò godetevi ogni momento del vostro riposo, per poter poi ricominciare alla grande la vostra vita lavorativa.

Leone: dopo una bellissima estate, vi preparate al rientro a lavoro. Siete sempre affascinanti, ma attenzione alla dieta e a recuperare il sonno perduto durante le vacanze.

Vergine: vi aspetta una settimana di grandi successi, soprattutto in ambito lavorativo. Quasi tutti i pianeti sono per voi, quindi riuscirete in qualsiasi cosa vi verrà in mente di fare. Sarete al top anche in termini di forma fisica.

Bilancia: settimana tranquilla per voi, con giornate molto positive e altre più spente. Recupererete la sintonia con il vostro partner, ma attenzione a non spegnere la passione, così da poter ricominciare il vostro rapporto al meglio.

Scorpione: aspettatevi grandi miglioramenti dal punto di vista lavorativo, sarete finalmente soddisfatti. In amore avrete armonia, ma attenzione a non esagerare con le polemiche, perché potreste pentirvene.

Sagittario: non fatevi prendere dalla malinconia, il lavoro potrebbe non andare come vorreste. Ma avete Venere con voi, che vi regalerà giorni sereni in amore, perciò rimanete sempre ottimisti!

Capricorno: vi aspetta una bella settimana, soprattutto in amore. I pianeti della passione sono dalla vostra parte, approfittatene per vivere dei giorni felici con il partner, soprattutto nel week end, in cui sarete particolarmente energici.

Acquario: attenzione all'amore, perché potrete vivere dei dissapori e magari dover chiudere una storia che non va più bene. Nel week end arriverà un'ondata di leggerezza.

Pesci: siete un po' agitati ultimamente, ma non deve per forza essere un male! Non pensate troppo al passato, evitate il caffè e rilassatevi con i veri amici di sempre.

