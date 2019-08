Eleonora Rocchini ha risposto agli hater su Instagram: oltre i botta e risposta è spuntata una confessione sulla crisi con Oscar.

Sembra ormai finita tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani: la coppia nata nel programma Uomini e Donne ha fatto sognare tantissimi telespettatori. Dal 2016 hanno condiviso ogni giorno insieme ai fan i loro sorrisi ed il loro amore: sembra che tutto sia giunto al capolinea. Sui social non sono mai stati troppo chiari ma spesso si lasciano andare a qualche confessione o parola di troppo che non lascia troppo spazio all’immaginazione. Ieri sera il napoletano si è mostrato particolarmente furioso con gli hater. Dopo poco anche l’ex corteggiatrice ha scritto qualcosina di risposta ai commenti di utenti: non smentisce il loro addio. Ecco le sue parole.

Eleonora Rocchini risponde agli hater: nella notte fa una confessione sull’addio con Oscar

Dopo aver parlato di crisi di coppia, l’ex tronista e la sua ormai ex scelta non si sono mostrati più insieme su Instagram. Si aggiunge a questo qualche gesto sui social che non ha lasciato mai troppo spazio all’immaginazione: spesso qualche pensiero ha spesso lasciato capire che tra i due fosse finita. Dopo lo sfogo di Oscar, anche Eleonora ha deciso di rispondere ad alcuni hater.

Mentre molti la accusano di modificarsi troppo le foto e di esser diventata una tipa con “la puzza sotto il naso”, c’è qualcuno che commenta la crisi di coppia scrivendo: “(…) mi fai ridere perché dimostri una spensieratezza forzata vuoi far credere che ti sia passata ma in realtà lo vedo più bravo a recitare Oscar o forse a lui è passata veramente“. La giovane di Firenze in pochissime parole ha risposto: “Non mi è passata infatti“.

In questo modo, ancora una volta, non smentisce la teoria secondo cui si sarebbero detti addio: inoltre le sue parole lasciano intendere il suo stato d’animo.