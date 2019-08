Rosa Perrotta pubblica su Instagram le prime foto in costume dopo il parto: tutti notano un particolare dettaglio. Scopriamo quale.

Rosa Perrotta è piena di gioia. Il suo piccolo ‘Dodo’ ha regalato a lei e a papà Pietro la vera felicità. La coppia è nata in tv a Uomini e Donne. E, dal giorno della scelta, non si è più separata. Sia Rosa che Pietro amano condividere coi fan i momenti più dolci della loro storia, compresi quelli che riguardano il piccolo Domenico. Ma poco fa la bellissima ex tronista ha regalato ai fan alcuni scatti che non sono passati inosservati. Rosa si è mostrata in costume. E anche se sopra indossa un completo, i fan hanno intravisto un dettaglio molto particolare. Per il quale Rosa ha ricevuto tantissimi complimenti. Scopriamo di più.

Rosa Perrotta in costume, tutti apprezzano un dettaglio: niente filtri e modifiche

Rosa Perrotta è famosa per la sua bellezza. Ma, a quanto pare, la maternità l’ha resa ancora più bella. L’ex tronista ha postato alcune foto che hanno letteralmente incantato Instagram. Per un motivo molto particolare. Diamo un’occhiata:

Rosa è bellissima nel suo completo e costume a righe. Ma ad attirare l’attenzione dei followers è stata la scelta della Perrotta di mostrarsi senza filtri. Nessuna modifica, nè photoshop. “Il mio addome è rilassato”, ammette la stessa tronista. E sotto il post piovono commenti positivi per la bella campana:

I followers hanno decisamente apprezzato che Rosa non abbia nascosto i ‘difetti’ del post parto, decidendo di mostrarsi per quella che è. Ed effettivamente, la Perrotta non ha bisogno di alcun filtro. Il piccolo Dodo ha davvero una mamma incantevole!