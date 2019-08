Taylor Mega senza reggiseno: l’inquadratura dall’alto mostra un dettaglio ‘hot’

Taylor Mega mostra il suo outfit della giornata: l’influencer è senza reggiseno, pertanto l’inquadratura del suo telefonino mostra un dettaglio ‘hot’.

Non smette mai di ammaliare i suoi fan, Taylor Mega. E così, pochissime ore fa, l’influencer ha deciso di mostrarsi ai suoi sostenitori in vesti completamente ‘provocatorie’. È in giro nella sua città e, com’è solita fare, decide di mostrare il suo outfit del giorno. Tutto bene fin qui, oseremmo dire. Se non fosse che, sotto la maglia, Taylor è completamente nuda. È senza reggiseno, insomma. Immaginate che, già di per sé, l’effetto è davvero incredibile. Considerate, inoltre, che l’inquadratura dall’alto dell’influncer non fa altro che evidenziare un dettaglio davvero ‘hot’. Siete curiosi di scoprirlo anche voi? Diamo un’occhiata insieme.

Taylor Mega senza reggiseno: sotto la maglia spunta il dettaglio ‘hot’

Per Taylor Mega, i suoi sostenitori su Instagram sono, ormai, una vera e propria famiglia virtuale. Con essi, infatti, l’influencer udinese ha creato un rapporto davvero stupendo. Non solo, a volta, si lascia andare a delle clamorose rivelazioni, ma più volte cerca di interagire, seppure indirettamente con loro, condividendo scatti e video davvero incredibili. Che, ovviamente, in un batter baleno riescono a riscuotere un successo davvero spropositato. E lo saranno state, senza alcun dubbio, le sue recenti Instagram stories. È in giro per la sua città, Taylor Mega. Eppure, decide di mostrare il suo outfit della giornata. Capi d’abbigliamento esclusivamente sportivi, dobbiamo ammetterlo. Un top grigio scuro abbinato ad un classico pantalone di tuta grigio chiaro. Insomma, un abbigliamento davvero comodo dove dicevamo. Tuttavia, da come si può notare chiaramente dall’immagine sottostante, Taylor decide di mostrarsi così: senza biancheria intima. O, per dirla meglio, senza reggiseno. Ed è proprio per questo motivo che non può assolutamente passare inosservato quel particolare dettaglio ‘hot’ che si intravede chiaramente dalla maglia. Ci avete fatto caso anche voi?

