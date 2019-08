Uomini e Donne, Oscar Branzani furioso sbotta su Instagram: “Mi fate pena!”. Ecco a chi è rivolto il messaggio dell’ex tronista.

È stato una dei tronisti più apprezzati di Uomini e Donne. La sua storia con la simpaticissima Eleonora Rocchini ha fatto sognare milioni di telespettatori. Oscar Branzani, però, sembra aver perso la pazienza. Le voci della possibile rottura tra la coppia hanno decisamente sconvolto i fan, che da settimane non fanno altro che commentare i profili social dei diretti interessati. Qualcuno, però, esagera. Ed è a queste persone che Oscar ha dedicato la sua ultima story di Insagram. Uno sfogo davvero duro, che dimostra il malessere dell’ex tronista riguardo questa complicata situazione. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Oscar Branzani furioso su Instagram: è stanco dei commenti degli haters

Tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sembra esserci davvero aria di crisi. I due hanno trascorso gran parte dell’estate separati. E sui social non sembrano esserci segnali di riavvicinamento. Al contrario, non mancano i numerosissimi commenti dei fan, che tra domande e congetture, invadono i profili della coppia. La più ‘bersagliata’ è Eleonora, che per gran parte del popolo web sarebbe la ‘causa’ della fine della relazione. Ma è stato Oscar a rispondere a uno dei tanti commenti che accusavano la ragazza di averlo lasciato. Ecco cosa ha scritto:

Oscar chiede rispetto. L’ex tronista sembra davvero stanco delle tante chiacchiere che in questi mesi hanno invaso la sua vita sentimentale. E fa riferimento a qualcuno che ha ‘remato contro’. Ma non è tutto. Oscar sbotta letteralmente nelle sue Instagram stories, dedicando un sonoro ‘mi fate pena’ a tutti coloro che offendono gratuitamente sui social:

Insomma, Oscar sembra essere arrivato davvero al limite. Non ci resta che augurargli che i suoi followers recepiscano il messaggio: più tatto e rispetto. E voi, che idea vi siete fatti sulla crisi tra Oscar ed Eleonora?