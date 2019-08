Valentina Dallari è stata vittima di un increscioso episodio, l’incredibile racconto nelle sue storie Instagram: ‘Mi ha seguita fino a casa, la gente non ha limiti!’

Valentina Dallari è un’apprezzatissima dj oltre ad essere stata una tronista di Uomini e Donne. Il suo trono terminò con la scelta di Andrea Melchiorre, ma la loro storia non ebbe lunga vita. Da allora tante sono state le vicissitudini di Valentina, non tutte semplici da superare. Tornata a sorridere e a divertirsi dopo un periodo molto buio, Valentina gira l’Italia e non solo con il suo lavoro di DJ, ed è molto seguita sui social, dove posta le sue foto anche in vesti ‘hot’. Un brutto episodio però le è capitato qualche ora fa e l’ex tronista lo ha raccontato nelle sue storie Instagram: ecco cos’è successo.

Valentina Dallari, episodio increscioso: ‘Mi ha seguita fino a casa, questo è troppo!’

Valentina DAllari ha un carattere molto forte e indipendente, e non ha peli sulla lingua, caratteristica che è sempre venuta fuori fin dai tempi di Uomini e Donne. Non le manca, dunque, il coraggio di esprimere quello che pensa senza filtri e senza paura delle conseguenze. Il racconto che trovate nelle sue storie Instagram conferma questo suo tratto. La ragazza ha raccontato ai fan, ancora con il fiatone per il nervosismo, di essere stata seguita dal parco fino a casa da un uomo, il quale è arrivato fino alla sua porta di casa per chiederle un appuntamento. Un episodio davvero increscioso, che ha dato enormemente fastidio alla dj, facendola anche probabilmente un po’ spaventare.

L’espressione di Valentina è chiaramente infastidita, perché la persona che l’ha seguita fino alla porta di casa non voleva proprio andare via e lei è stata costretta a inventare mille scuse per declinare i suoi continui inviti di uscire con lui. ‘A me dà molto fastidio far vedere dove abito, la gente deve darsi dei limiti, così è davvero troppo’, ha chiosato Valentina, visibilemente scossa per l’accaduto.

