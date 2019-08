In quest’ultima Instagram Stories, Alessia Tedeschi è davvero sbalorditiva: la camicia che indossa è aperta, ma spunta un dettaglio davvero ‘hot’.

Non ha bisogno di presentazione, Alessia Tedeschi. Classe 1991, la modella di origini abruzzese è davvero una star su Instagram. Stando a quanto si evince dal suo profilo social, sembra che la giovane ragazza si sia iscritta nuovamente sulla piattaforma social da poco tempo. La prima foto, infatti, risale al 30 Giugno scorso. Tuttavia, nonostante questo, la modella, come dicevamo, è una vera e propria ‘celebrità’. Pensate, Alessia conta all’incirca 86 mila followers. Insomma, dei numeri davvero sorprendenti. Ma che, data la sua bellezza, sono davvero scontati. Tra l’altro, è proprio qui che, pochissime ore fa, la giovane Tedeschi ha pubblicato alcune stories davvero sbalorditive. In particolare una: indossa una camicia bianca, ma totalmente aperta. È proprio per questo motivo, quindi, che spunta un dettaglio ‘hot’. Diamo un’occhiata.

Alessia Tedeschi, la camicia è aperta: spunta il dettaglio ‘hot’, immagini sorprendenti

Da quanto si evince dalle ultime foto di Alessia Tedeschi pubblicate su Instagram, in questi ultimi giorni la modella è in vacanza. In particolare, la giovane abruzzese è a Monte-Carlo. Ed è proprio da qui che, pochissime ore fa, la ragazza ha condiviso alcune immagini di un compleanno a cui ha preso parte. Ma non solo. Perché prima di trascorrere una serata all’insegna dei festeggiamenti e del divertimento, Alessia mostra su Instagram l’outfit della serata: camicia bianca e gonna nera con fantasie dorate. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Tuttavia, ciò che in tanti avranno, senza alcun dubbio, notato è un particolare davvero pazzesco. La camicia indossata dalla modella è totalmente aperta. Lo si vede chiaramente dall’Instagram Stories. E, tra l’altro, è proprio grazie a questo particolare che si intravede un dettaglio davvero ‘hot’. Di cosa parliamo? Vi mostriamo la foto, così potete constatare con i vostri occhi:

Cosa si nota? Beh, sotto la camicia Alessia è praticamente senza reggiseno. O, perlomeno, è quello che si evince. Diciamo la verità: non è pazzesca?

