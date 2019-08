Chi è Alessia Tedeschi, la giovane modella? Scopriamo nel minimo dettaglio la sua età, il suo account Instagram e il tragico incidente di qualche anno fa.

Occhi verde cristallino, capelli biondi e fisico da urlo: queste sono le caratteristiche principali che incarnano appieno Alessia Tedeschi. Giovane modella di origini abruzzese vanta una bellezza davvero smisurata. Non a caso, le foto sul suo account ufficiale di Instagram sembrano confermarlo. Ebbene. Chi è esattamente Alessia? Quando e dove nata? Com’è stata la sua carriera? Ecco. Vi risponderemo a tutte queste domande. E non solo. Vi racconteremo, infatti, di uno tragico incidente di cui Alessia, alcuni anni fa, è stata vittima.

Chi è Alessia Tedeschi: età, carriera e profilo Instagram

Come dicevamo precedentemente, Alessia è davvero molto giovane. È nata, infatti, il 15 Marzo 1991. È una bellezza esclusivamente italiana, in particolare del centro della nostra penisola. Alessia, infatti, è nata ad Avezzano, in provincia dell’Abruzzo, da madre romena e padre italiano. La sua bellezza l’ha contraddistinta sin da subito. A soltanto 15 anni, infatti, le fu proposto di partecipare a Miss Italia. Ma data la sua giovane età, non le fu affatto permesso di parteciparvi. Soltanto nel 2011 e, quindi, soltanto da maggiorenne ha potuto sfilare sulla passerella di Salsomaggiore Terme. Arrivando, tra l’altro, a classificarsi tra le prime 20. Contemporaneamente alla carriera da modella, la giovane non ha affatto abbandonato i suoi studi. Non soltanto, infatti, ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche a Roma ma, nello stesso tempo, ha iniziato i suoi studi per ottenere il brevetto da personal trainer. Per quanto riguarda i social, invece? Beh, a quanto pare, Alessia è da poco ritornata su Instagram. La sua prima foto, infatti, risale al 30 giugno scorso. Nonostante questo, però, è davvero molto seguita. In effetti, è praticamente impossibile restare impassibili dinanzi alla sua bellezza.

2013: l’anno del suo tragico incidente

Correva l’anno 2013 quando Alessia, a bordo di un motoscafo, è tragicamente caduta in mare. Le conseguenze sono state davvero disastrose. L’elica del mezzo, infatti, le ha completamente traforato la schiena in diversi punti. Provocando, tra l’altro, delle grosse conseguenze anche alla milza. Fortunatamente, è andato tutto a buon fine. Dopo diverse ore di operazione e diversi mesi di riabilitazione, la modella ha recuperato alla grande.

