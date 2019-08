Barbara D’Urso è protagonista di un clamoroso errore poetico: un suo fan lo nota immediatamente, ma ben presto scatta la polemica social.

Ci siamo quasi: mancano davvero pochissime settimane e Barbara D’Urso ritornerà ad allietarci nuovamente con i suoi sorprendenti programmi di intrattenimento. La scorsa stagione televisiva, ammettiamolo, è stata davvero molto impegnativa per la bella conduttrice. E sembra che, anche questa che partirà a breve, non sia da meno. Proprio per questo motivo, quindi, la napoletana ha voluto riposarsi alla grande. Non a caso, infatti, sono davvero numerose le foto che, in questi ultimi giorni, la D’Urso sta pubblicando a testimonianza di questa sua strepitosa vacanza. Ecco. È proprio sotto ad una delle sue ultime foto che la conduttrice commette un clamoroso ‘errore poetico’. Notato, ovviamente, immediatamente da un suo fan. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

‘Errore poetico’ di Barbara D’Urso: scatta la polemica social

È sempre molto attiva sui social, Barbara D’Urso. E lo è stato anche in questo ultimo periodo. Nonostante, infatti, sia in vacanza con una compagnia davvero strepitosa, la conduttrice non ha mai perso occasione di condividere, con i suoi numerosi fan, attimi davvero incredibili della sua vacanza. Proprio pochissime ore fa, infatti, la napoletana ha pubblicato una foto davvero strepitosa. Che, però, in un batter baleno, è stata presa di mira da alcuni suoi sostenitori. Perché? Per un semplice ‘errore poetico’. Come didascalia allo scatto in barca, infatti, la D’Urso scrive alcuni versi della poesia di Giacomo Leopardi ‘L’infinito’. Ecco. È proprio qui che ci sarebbe l’errore. Ma diamo un’occhiata insieme.

“E l’andar mi è dolce in questo mare’, scrive Barbara. In realtà, la poesia recita: “Il naufragar m’è dolce in questo mare”. Ecco. È proprio questo l’errore che non è assolutamente passato inosservato ad alcuni suoi fan. Che, immediatamente, gliel’hanno fatto notare. Lasciandosi andare, tra l’altro, a dei commenti poco carini nei confronti della conduttrice:

Se da una parte c’è chi ‘critica’ ampiamente questo errore, dall’altra c’è chi, in qualche modo, tenta di giustificare:

Voi, invece, da che parte state?

