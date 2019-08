Belen Rodriguez Il Ballo della Taranta: niente reggiseno, il particolare non passa inosservato quando è entrata sul palco tra la folla di gente che stava aspettando proprio lei

Belen Rodriguez pronta a partire con Il Ballo della Taranta: trasmissione che andrà in onda questa sera su Rai Due in seconda serata. Ci sarà anche suo marito, Stefano De Martino, con lei alla conduzione. E’ la prima volta che i due si incontrano su un palco per un progetto che li vede così protagonisti insieme. Per cui, si tratta di una novità abbastanza clamorosa. Ebbene, andando a spulciare un po’ nel profilo Instagram di Belen Rodriguez vediamo alcuni video caricati nelle storie proprio poco prima del debutto. Belen era in camerino e aveva indosso una maglietta molto attillata e… sotto niente reggiseno. Poi, quel dettaglio che non poteva passare inosservato.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, Il Ballo della Taranta: il particolare ‘hot’

Ormai, siamo abituati. Belen Rodriguez è sempre capace di attirare l’attenzione tra il suo pubblico social. Anche questa volta, poco prima di salire sul palco de Il ballo della Taranta, ha indossato una maglietta senza reggiseno. E’ chiaro, evidente. Non ci sono le bretelle:

La maglia è molto attillata e non lascia molto spazio all’immaginazione. Subito dopo, però, nelle storie di Belen vediamo un altro video in cui è sul palco. E, stavolta, il reggiseno c’è:

Tra il camerino e il palco c’è una bella differenza. Sì, perché lì fuori c’era una folla di gente che non aspettava altro che il suo ingresso. Per cui, Belen ha preferito indossare la biancheria intima prima di uscire tra la gente. Nella seconda foto la vediamo già microfonata, pronta per le prove. In varie storie Instagram, sia di Belen che di Stefano, abbiamo visto una folla gremita di persone. Tutta la piazza pugliese era piena di gente che si era riunita per il grande evento.