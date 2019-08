Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la verità sulla sitcom

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per la loro sitcom? Come stanno realmente le cose e le ultime indiscrezioni riguardanti questa vicenda

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la sitcom su di loro, in stile casa Vianello. Ne parlano praticamente tutti da quando sono tornati insieme e hanno cominciato a pubblicare su Instagram qualsiasi episodio della loro vita privata. Vediamo quando si coccolano, quando bisticciano su questioni ‘futili’, quando lei lo richiama. Oppure, quando Belen lo prende in giro se si toglie la barba e diventa magicamente un quindicenne. Insomma, nelle loro storie ci sono veramente tantissimi retroscena sulla loro vita quotidiana. Materiale a sufficienza per costruirci una fantastica sitcom.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la sitcom, voci e indiscrezioni

E’ vero, un po’ tutti hanno cominciato a sognare la sitcom su Stefano De Martino e Belen Rodriguez da quando sono tornati insieme. Il web, addirittura, racconta che i due sono ‘ossessionati’ da Instagram. Insomma, sembra un po’ esagerato. Meglio dire che si divertono a pubblicare piccoli momenti della loro vita quotidiana.

Ma quello che ha veramente lasciato che si accendesse una lampadina tra le idee dei telespettatori e dei fan della coppia è stato il direttore di Rai Due, Carlo Freccero, in un’intervista rilasciata a Blogo.it in cui affermava: “Se si trovasse una bella sitcom su loro due, sarei ben felice di fargliela fare. Come fosse una Casa Vianello. Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente. Per ora non ne ho parlato ancora con loro due. Però devo ammettere che potrebbe piacermi molto. Belen e Stefano sono due personaggi tarantolati mediaticamente, sono dentro le onde mediatiche di Instagram, televisione e media. Li ho scelti apposta perché, oltretutto, sono belli. Vorrei che ogni coppia avesse la pizzica che hanno loro”.