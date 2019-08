Elisabetta Gregoraci ‘bollente’ nell’ultima foto pubblicata su Instagram: la maglia che indossa si apre, niente reggiseno per la showgirl.

La temperatura è alta. E non è solo ‘colpa’ dell’estate. Ad infiammare questo già bollente weekend ci ha pensato la bellissima Elisabetta Gregoraci, col suo ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno scatto che non è passato inosservato ai fan, che sono rimasti senza parole per la bellezza della showgirl calabrese. Che non indossa il reggiseno… siete curiosi di vedere a foto? Scopriamola insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Gregoraci, niente reggiseno su Instagram: i fan impazziscono

Tra le showgirl della nostra tv, Elisabetta Gregoraci è una delle più amate dal pubblico. Si perché oltre ad essere bella, l’ex moglie di Flavio Briatore appare una donna naturale e ‘alla mano’. Molto spesso risponde ai commenti dei fan, che apprezzano la sua umiltà e semplicità. Ma diciamolo, nell’ultima foto che la Gregoraci ha postato sui social, è stato ben altro ad attirare l’attenzione dei followers. Elisabetta è decisamente sexy. Guardare per credere:

La Gregoraci sfoggia un sorriso meraviglioso, ma gli occhi dei fan cadono più in basso. Dalla maglia che indossa si vede chiaramente che la showgirl non indossa intimo. Il che rende la foto decisamente ‘bollente’. E come sempre quando si tratta della Gregoraci, il post ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per la bellissima conduttrice, che appare più serena che mai, oltre che in splendida forma. Che dire, complimenti Elisabetta!