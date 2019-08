Emma Marrone senza trucco: migliaia di commenti al post

Emma Marrone ha pubblicato su Instagram una foto in cui è senza trucco: una bellissima foto scattata dalla sua inseparabile amica, Franci Savini.

Spesso ci si chiede: com’è una o l’altra senza trucco? Senza l’effetto delle luci, senza il filtro della televisione o magari quello di Instagram. Ebbene, Emma Marrone ha voluto mostrarsi a tutti senza trucco, senza luci e senza filtri. Senza segreti, ecco, in tutta la sua naturalissima bellezza. E dobbiamo dire che il post ha conseguito un successo enorme: a pochi minuti dalla pubblicazione sono già centinaia i commenti. Dobbiamo anche fare i complimenti alla fotografa che, come scrive Emma nella didascalia, si è superata.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone senza trucco su Instagram

Com’è Emma Marrone senza trucco? Si è mostrata lei stessa. Altre, invece, aspettano che lo facciano i paparazzi al posto loro. Con quelle foto che spuntano sulle copertine dei settimanali in cui sono al mare, magari dopo un tuffo. Emma, invece, si è sempre particolarmente distinta per questa sua propensione a mostrarsi senza trucco, senza filtri.

Quel raggio di sole che penetra dalla finestra crea dei chiaroscuri a dir poco emozionanti sul viso di Emma. Gli occhi sono invasi di luce, così come i capelli che dalla fronte vengono raccolti in un asciugamano. Ecco, proprio l’asciugamano ci fa capire che molto probabilmente Emma era appena uscita dalla doccia. Addosso una maglietta, di quelle leggere, estive.

“Io sono bella” si chiama il suo nuovo pezzo, quello che le ha letteralmente cucito addosso il grande Vasco Rossi. Bella, sì, come in questa foto. Come tutte le volte in cui si mostra in intimo nelle campagne pubblicitarie. E come quelle volte in cui dice tutto quello che pensa su un palco davanti a migliaia di persone. Bella, Emma, bella davvero. In ogni sua sfaccettatura. Presto sarà anche al cinema e si sta anche godendo quel momento di adrenalina che precede una novità, quella del nuovo pezzo.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI