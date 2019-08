Giulia De Lellis ha pubblicato una nuova anticipazione del suo libro: quello che sembra essere l’incipit è davvero da brividi, ecco cosa scrive.

Il fatidico giorno sta quasi per arrivare: il 17 Settembre uscirà in tutte le librerie il primo libro di Giulia De Lellis. C’è grande trepidazione per questa data, bisogna ammetterlo. Tutti, infatti, sono davvero curiosi di conoscere la storia del tradimento di Andrea Damante ai danni della bella influencer romana. È proprio per questo motivo che Giulia, di volta in volta, cerca di accontentare i suoi sostenitori dando qualche piccola anticipazione. Pochissimi giorni fa, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato la sua reazione e il suo stato d’animo nel momento preciso in cui ha scoperto di essere stata tradita. Poche ore fa, invece, Giulia ha pubblicato quello che sembra, a tutti gli effetti, essere l’incipit del libro. Ecco cosa scrive.

Giulia De Lellis, anticipazioni sull’incipit del libro: parole uniche

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis parla del suo libro. Come raccontato in nostri precedenti articoli, l’influencer è solita condividere con i suoi fan, che come detto precedentemente non vedono l’ora di poter leggere la sua storia, qualche piccola anticipazione. Non soltanto, quindi, com’è nato il progetto e com’è nato il rapporto con Stella Pulpo, co-autrice del libro, ma anche l’incipit del libro. O, perlomeno, quello che sembra essere la frase iniziale. Con un post su Instagram, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere questo nuova e piccola anticipazione. Diamo un’occhiata insieme:

“Benvenuta Giulia nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute”, ecco è proprio questa la frase che la bella influencer romana ha deciso di scrivere per spiegare appieno la tematica delicata ed altrettanto personale del suo libro. Frase che, ammettiamolo, è davvero da brividi. E che, tra l’altro, non fa altro che far aumentare la voglia di acquistare ed, ovviamente, leggere il libro. Voi siete pronti?

