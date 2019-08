Giulia Salemi è al centro di uno spiacevole episodio social: c’entra il suo ex fidanzato Francesco Monte, la reazione della modella, però, è da applausi.

È appena ritornata dalle vacanze, eppure Giulia Salemi, pochissime ore fa, è stata la protagonista di uno spiacevole episodio social. Non è assolutamente la prima volta. E, tra l’altro, non è nemmeno la prima ‘vittima’. Con l’avvento dei social, infatti, sono davvero tantissime le persone ‘comuni’ che si scagliano contro i Vip. Riempendoli, così, di commenti negativi o quant’altro. A tale fenomeno, c’è chi decide di non rispondere e chi, invece, in quale modo cerca di reagire. È proprio questo il caso della modella italo persiana. Che, pochissime ore fa, ha risposto per le rime ad una sua fan. Che non solo l’ha offesa, ma ha tirato in ballo anche la sua relazione con Francesco Monte. Ecco cos’è accaduto. Anche se, vi anticipiamo, la reazione di Giulia è davvero da brividi.

Giulia Salemi, spiacevole episodio: tirano in ballo Francesco Monte, la sua reazione è da brividi

Quello che è accaduto a Giulia Salemi, pochissime ore fa, è davvero pazzesco. Come dicevamo, quindi, tramite alcune Instagram Stories, la modella italo persiana ha pubblicato alcuni screenshot di una sua fan, che di risposta al suo racconto della piccola disavventura in Sardegna, ha iniziato a scrivere dei commenti poco carini. Ma non solo. Diamo un’occhiata:

Da come si può vedere quindi, non soltanto l’utente in questione ha espresso dei commenti poco negativi su Giulia, ma ha fatto anche riferimento alla precedente relazione con Francesco Monte. È proprio per questo motivo, quindi, che la modella non ha potuto fare a meno di rispondere. Come? Pubblicando dei commenti della stessa persona di qualche mese fa. Questa volta non sono negativi, niente affatto:

Insomma, una reazione davvero da brividi, no?

