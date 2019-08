Karina Cascella stuzzica la fantasia dei fan: prima fa un balletto sexy, poi si abbassa e mostra il suo decolleté da urlo, Instagram apprezza.

Karina Cascella ama provocare. L’opinionista e influencer ha un rapporto molto particolare con i propri followers. Da un alto ama stuzzicarli con foto e video che mettono in mostra il suo lato ‘hot’, dall’altro però è sempre pronta a rispondere per le rime e senza peli sulla lingua a chi la critica, in particolare a chi supera secondo lei i limiti del rispetto. Le ultime storie pubblicate su Instagram appartengono però alla prima categoria: Karina ha voluto stuzzicare la fantasia dei fan, facendo un balletto super sexy prima di mostrare il suo decolletè da urlo.

Karina Cascella è una donna estremamente affascinante e sensuale. Sempre attenta alla cura del corpo, ha un fisico mozzafiato e una forma invidiabile, che la rendono una donna molto sexy. Non fa nulla per nasconderlo, l’opinionista, che ama provocare e stuzzicare i suoi fan. La ultime storie pubblicate su Instagram ne sono una prova. Karina si trova a Ibiza per una vacanza da sogno di dieci giorni in compagnia del fidanzato, di alcuni amici e dell’ex compagno Salvatore Angelucci, padre della piccola Ginevra, con la sua attuale fidanzata. Una famiglia allargata davvero unica, felice e unita come poche.

Karina si è però divertita a stuzzicare i fan con un balletto molto sexy nel giardino della villa in cui si trova. L’opinionista indossa un vestitino molto corto e scollato, con degli stivaletti ai piedi, e si muove in maniera sensuale davanti all’obiettivo. Poi però comincia ad avvicinarsi con passo felino, si abbassa e saluta i fan con una linguaccia, mostrando però il suo decolleté semplicemente da urlo. Un’inquadratura ‘hot’, che sicuramente ha reso felici i suoi ammiratori più fedeli.

