Lutto nel mondo del tg satirico più famoso della tv. Ieri 23 agosto é morta la madre dello storico inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione. Ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso un post sul suo profilo Instagram che ha commosso tutti. La donna era stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva martedì 13 agosto.

Si è spenta ieri venerdì 23 Agosto la madre di Jimmy Ghione, storico inviato della trasmissione di Antonio Ricci Striscia la Notizia. Si chiamava Margherita e viveva a Sharm El Sheik da qualche anno. Ad annunciare la dolorosa perdita è stato proprio l’inviato di Striscia, attraverso un post su Instagram.

Un post da brividi, in cui Jimmy Ghione ricorda la sua piccola grande Margherita. Alcune foto del passato si alternato a scatti recenti. Il post è stato invaso in pochissimo tempo dall’affetto e la solidarietà di colleghi e fan. Che hanno voluto stringersi attorno all’inviato in questo momento di dolore. Tantissimi messaggi di cordoglio, tra i quali quello di Gigi D’Alessio, il collega di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, Valeria Marini, Nek e tanti altri. La donna tornerà in Italia con la collaborazione dell’Ambasciatore italiano al Cairo. Saranno comunicati dalla famiglia nelle prossime ore data e luogo dei funerali.