Continua lo scontro social tra Mario Serpa e Gianni Sperti: poco fa, il romano ha lanciato una nuova frecciatina all’opinionista di Uomini e Donne.

Sembra non placarsi affatto la polemica dietro le quinte di Uomini e Donne. In particolare, tra due personaggi molto amati e seguito del programma. Parliamo, infatti, di Gianni Sperti e Mario Serpa. Pochissimi giorni fa, l’opinionista del programma ha pubblicato, tramite un’Instagram stories, una foto, di ben 18 anni fa, dell’ex fidanzato di Claudio Sona. Immediata è stata la sua reazione. Il romano, infatti, ha risposto davvero per le rime. Chiamando in causa anche il suo matrimonio con Paola Barale. Ebbene. A distanza di giorni, però, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, pochi istanti fa, infatti, il Serpa ha lanciato una nuova e dura frecciatina verso il ballerino. Ecco cos’è accaduto.

Mario Serpa Vs Gianni Sperti: nuova frecciatina social

Nonostante Raffaella Mennoia abbia espresso ampiamente la sua opinione nei riguardi di questa polemica scoppiata dietro le quinte di Uomini e Donne, ci sono alcuni protagonisti, invece, che continuano a punzecchiarsi via social. Essi, come detto precedentemente, sono appunto Mario Serpa e Gianni Sperti. A distanza di alcuni giorni da quel ‘botta e risposta’ spiegato prima, il giovane romano si è scagliato ancora una volta contro l’opinionista del dating show di Canale 5. Pochissimi istanti fa, infatti, l’ex fidanzato di Claudio Sona ha pubblicato una nuova frecciatina nei confronti del ballerino pugliese:

È proprio questa foto, infatti, che Mario Serpa decide di pubblicare sul suo account ufficiale di Instagram per attaccare direttamente il suo ‘collega’ di lavoro. Ebbene. Cosa vorrà dire, quindi, tale frecciatina? Ma, soprattutto, come reagirà Gianni? Resterà in silenzio o, invece, preferirà rispondere? Questo è tutto da scoprire, ovviamente. In ogni caso, vi aggiorneremo.

