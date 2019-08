Maurizio Costanzo racconta la quotidianità con Maria De Filippi in un intervista al settimanale Chi.

E’ uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia nonché marito di Maria De Filippi: intervistato dal settimanale Chi ha raccontato tanti dettagli sulla sua vita privata ma soprattutto sulla storia con la sua donna. Tra un anno i due festeggeranno le nozze d’argento: la coppia più famosa della tv italiana si è sposata il 28 agosto 1995 e tutt’oggi sono molto innamorati l’un dell’altro. Ecco le sue parole al settimanale di Alfonso Signorini.

Maurizio Costanzo racconta la quotidianità con Maria De Filippi: “Non potrei vivere senza di lei”

In un’intervista a Chi, Maurizio Costanzo ha rivelato alcuni dettagli sul rapporto con Maria De Filippi, con cui tra pochi giorni festeggerà le nozze d’argento. “Per uno che si è sposato 4 volte è un bel traguardo. Faremo una cosa intima con figli e nipoti: il piacere di esserci arrivato c’è. Le separazioni passate sono state un fallimento e con Maria ho avuto la mia rivincita“, dice il conduttore televisivo.

Poi aggiunge sull’amore che prova per la moglie: “Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata. Il rapporto non cambia, migliora: crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica, ma la frase “non potrei vivere senza di lei”, oggi con Maria ha un senso. La passione si trasforma. Diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio“.

Maurizio ha svelato di avere uno splendido rapporto con il figlio Gabriele: insieme si confrontano e si raccontano storie. Inoltre ha aggiunto che gli altri due suoi figli, Camilla e Saverio, avuti dalla precedente relazione con Flaminia Morangi, non hanno mai avuto gelosie nei confronti dell’ultimo arrivato.