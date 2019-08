Nadia Toffa, parla il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno, autore de Le Iene: “Ho realizzato il suo ultimo desiderio”. Ecco cosa ha raccontato.

Era difficile non amarla, Nadia Toffa. E lo sa bene Massimiliano Ferrigno, autore de Le Iene ed ex fidanzato storico della conduttrice. 10 anni di amore, finito nel 2017. Ma il loro legame no, non si è mai spezzato. Al settimanale Di Più, Massimiliano racconta il suo speciale rapporto con Nadia, alla quale è stata vicino fino all’ultimo istante della sua vita. E rivela di essere riuscito a realizzare l’ultimo desiderio della Toffa. Ecco cosa ha raccontato.

Potrebbe interessarti anche:

Nadia Toffa, il suo ex fidanzato si confessa: “Non l’ho lasciata sola nemmeno un momento”

Tra le tante persone a cui Nadia è entrata nel cuore c’è sicuramente lui, Massimiliano Ferrigno, autore storico de le Iene ed ex fidanzato della Toffa. Che al settimanale Di Più ha voluto chiarire:” Non ero io il fidanzato a cui Nadia si riferiva in quella frase, ma un uomo conosciuto negli ultimi mesi”. ‘Quella frase’ a cui si riferisce è difficile da dimenticare. Si perché è stata proprio la Toffa,qualche mese fa, ad annunciare di aver deciso di lasciare il suo fidanzato, poiché quest’ultimo non l’aveva mai accompagnata a fare chemioterapia. Ma quell’uomo non era Massimiliano. Massimiliano per Nadia c’è sempre stato, nonostante la fine della loro relazione: “Io e lei ci siamo visti sempre, fino all’ultimo giorno. Non l’ho lasciata sola neanche un momento”. Parole dolcissime quelle di Ferrigno, che dimostrano il profondo legame che li univa. “Per me Nadia era tutto, era la vita stessa. Con la sua perdita, ho perso dieci anni di vita”. E Massimiliano rivela di essere riuscito a raccogliere l’ultimo desiderio della Toffa, ovvero avere ai suoi funerali don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, con il quale la conduttrice condivideva un’amicizia e la battaglia della Terra dei Fuochi. Un desiderio che Massimiliano è riuscito a realizzare, in nome di quel’amore che li terrà uniti per sempre.