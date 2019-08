Nina Moric ha pubblicato delle storie Instagram ‘da censura’: ripresa di nascosto mentre prende il sole, bikini minuscolo e lato B da paura, siparietto col compagno.

Bellissima e super sensuale, Nina Moric non manca mai di regalare ai suoi fan scatti ‘hot’, in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. Da quando ha ottenuto nuovamente la custodia congiunta del figlio Carlos, avuto da Fabrizio Corona, è letteralmente rinata e ha ritrovato il sorriso. In questa lunga estate ha viaggiato insieme al figlio e al compagno Luigi Mario Favoloso, fermandosi in particolare in Tanzania, dove sta vivendo un’esperienza indimenticabile, almeno a giudicare dalle sue storie Instagram, che la ritraggono sempre in posti nuovi e incontaminati, in compagnia delle persone del posto. Le ultime storie, però, sono un po’ diverse: Nina è stata ripresa di nascosto dal compagno mentre era stesa a prendere il sole. Le immagini sono quasi ‘da censura’.

Nina Moric, storie Instagram ‘da censura’: ripresa di nascosto, l’inquadratura è ‘bollente’

Nina Moric si trova a Zanzibar con il compagno Luigi Mario Favoloso e il figlio Carlos. Oltre a trascorrere molto tempo con i bambini del posto, divertendosi e gicoando con loro, Nina si sta godendo anche il mare e un po’ di relax. Proprio in un momento in cui stava roposando stesa con le spalle al sole, la modella croata è stata ripresa di nascosto dal compagno, che ha inquadrato il suo lato B praticamente nudo. Bikini leopardato minuscolo per Nina, che è coperta giusto nelle parti più ‘intime’. L’inquadratura fatta da Favoloso è davvero ‘hot’, il lato B della Moric mozzafiato.

Le immagini parlano già da sole, ma guardando le stories si può sentire la reazione della Moric quando si rende conto di essere ripresa: ‘Mi stai inquadrando il c**o?’, domanda al compagno, che spiega di star riprendendo il suo tatuaggio, riferendosi alle enormi ali che Nina ha disegnate sulla schiena. Un siparietto simpatico, che fa da sottofondo a un video decisamente hot’, quasi ‘da censura‘.

