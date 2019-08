Eleonora Rocchini sta male per la separazione da Oscar Branzani? Lo sfogo dell’ex corteggiatrice su Instagram è toccante.

Sembra ormai finita la storia d’amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Una delle coppie di Uomini e Donne che più ha fatto innamorare il pubblico Mediaset è arrivata ai titoli di coda? Un po’ di tempo fa furono proprio loro ad avvisare i fan di una piccola crisi e da allora non si sono mostrati più insieme sui social. Quasi ogni giorno però pubblicano indizi che confermano la rottura: l’ex corteggiatrice ha scritto alcune parole che lasciano intendere che stia male per la separazione. Ecco cosa ha scritto.

Eleonora Rocchini soffre per la rottura con Oscar? Lo sfogo su Instagram

“Non importa quanto soffri, basterà solo un sorriso per far pensare che stai bene ma non basteranno mille pianti per far sentire il tuo dolore“. Questo è quello che ha pubblicato Eleonora Rocchini con un IG story. Le parole toccanti danno la conferma che qualcosa non va: il suo stato d’animo non è dei migliori.

Anche Oscar Branzani aggiorna i social con frasi di non difficile interpretazione. “Mi cercherai in mille cuori, ma non riuscirai a trovarne uno che assomigli al mio“, scrive l’ex tronista. La loro storia è terminata come un fulmine a ciel sereno ma chissà se con il tempo tutto possa tornare al suo posto: i loro fan hanno voglia di rivederli insieme.