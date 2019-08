Pochissime ore fa, la bella e famosa Paola Perego è finita in ospedale: ecco le immagini pubblicate su Instagram e cosa le è accaduto.

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate nel nostro Paese. Non a caso, infatti, Paola Perego è stata la colonna portante di tantissimi programmi di successo. Ultimamente, l’abbiamo vista al timone di Superbrain, noto talent show di Rai Uno. Ed, infine, nelle vesti di ‘confidente’ di alcuni Vip nel programma ‘Non disturbare’. Ebbene. Prima di iniziare i suoi nuovi impegni lavorativi, però, la conduttrice è in vacanza. Ed è proprio durante questi momenti di spensieratezza insieme alla sua famiglia che Paola è stata protagonista di uno spiacevole incidente. Tanto da finire, addirittura, in ospedale. Ad informare di quanto è accaduto è la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha informato i suoi sostenitori. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Paola Perego in ospedale: spiacevole inconveniente domestico, ecco cos’è accaduto

In questi ultimi giorni, Paola Perego, insieme a sua figlia Giulia, alla sua famiglia e a suo marito Lucio Presta, è a Formentera. In attesa di iniziare i suoi prossimi impegni lavorativi, la famosa conduttrice si gode un po’ di relax e di intensi momenti con la sua famiglia. Tuttavia, la serenità e tranquillità è stata interrotta molto presto. Come fa sapere il sito de Il Messaggero, pochissime ore fa, Paola ha condiviso una foto in ‘diretta’ dal pronto soccorso. Ha un braccio fasciato ed un tutore al pollice. E, a quanto pare, sembra la conduttrice sia stata vittima di un incidente domestico. Stando a quanto si apprende dal sito, infatti, sembra che la moglie di Lucio Presta si sia fatta male proprio in cucina. In effetti, Paola ha sempre dichiarato di non avere buoni rapporti con questa ‘particolare’ zona della casa. Ma adesso, però, come sta? Beh, è ancora la diretta interessata ad informare delle sue attuali condizioni di salute. Pochissime ore fa, infatti, ha pubblicato un’Instagram stories con cui tranquillizza tutti:

“Per fortuna niente di rotto”, scrive Paola su una foto in cui si mostra con il braccio fasciato. Fortunatamente, non è nulla di grave, dai.

Per ulteriori news su Paola Perego –> clicca qui