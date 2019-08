Federica Pellegrini si è mostrata in costume su Instagram: il particolare non passa inosservato agli occhi dei fan.

Tutti conoscono Federica Pellegrini per i suoi successi sportivi: la nuotatrice olimpionica è anche super attiva sui social ed aggiorna quasi tutti giorni il suo profilo Instagram, seguito da 1 milione di utenti. Per la campionessa non mancano mai i complimenti perchè oltre ad essere un vero talento è anche una bellissima donna, dotata di un fisico mozzafiato: poco fa ha pubblicato una foto mentre è in costume. I suoi follower hanno subito notato un particolare: ecco di cosa si tratta.

Federica Pellegrini in costume: il particolare non passa inosservato

Pochi minuti fa la Pellegrini ha aggiornato il suo profilo social: si sta godendo le vacanze e tra un tuffo ed un altro in piscina ha mostrato a tutti il suo fisico statuario. Una foto in costume ha lasciato tutti senza parole: gli utenti che la seguono hanno subito notato i suoi addominali. La reazione è stata sorprendente: migliaia di like e commenti in pochi minuti hanno riempito il post.

“Hai un fisico!!!”, “Che fisicone “, “Direi in formissima!!!”: sono questi solo alcuni dei commenti dei suoi fan. Federica nella didascalia ha condiviso con tutti un suo dubbio: “Vediamo se ci sono ancora nonostante i pasticciotti”, riferendosi alla sua forma fisica. In estate qualche pasto e qualche dolcetto in più è sempre concesso: alla Pellegrini però ne concediamo anche due, vista la perfezione del suo corpo.