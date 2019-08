Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi e le immagini direttamente dall’isola a pochi giorni dall’inizio. Ecco cosa ha mostrato la conduttrice.

Ci siamo quasi. Una nuova edizione di Temptation Island Vip sta per sbarcare su Canale 5. Dopo il successo della versione ‘classica’, il reality dei sentimenti torna ad occuparsi di sei coppie vip, che hanno deciso di mettersi in gioco e mettere alla prova il loro amore. A condurre il programma ci sarà Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Simona Ventura. Ed è stata proprio Alessia a mostrarci le prime immagini in diretta dall’isola di Temptation, a pochi giorni dall’inizio. Diamo un’occhiata.

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi mostra le prime immagini dall’isola

Siete pronti per le nuove avventure di Temptation Island Vip? Noi si. E anche la conduttrice Alessia Marcuzzi non vede l’ora. A tal punto che nelle sue Instagram Stories ha già pubblicato le prime immagini direttamente dall’Isola delle Tentazioni. Nulla è stato ancora svelato. Come dice la stessa Marcuzzi nel video “Non è arrivato ancora nessuno“, ma la conduttrice non vede l’ora di conoscere coppie e tentatori di questa nuova edizione di Temptation Island Vip. Intanto, ecco le immagini del meraviglioso villaggio, che ospiterà anche questa edizione del reality:

“Li aspetto con ansia!”, dichiara la conduttrice nelle sue stories, inquadrando la spiaggia e il villaggio ancora vuoti. Alessia sembra davvero entusiasta della sua nuova avventura sull’Isola delle Tentazioni e di conoscere le coppie e i tentatori di questa nuova edizione. Riusciranno le coppie a ‘superare’ gli ostacoli che incontreranno nella trasmissione e continuare la loro storia d’amore? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire cosa succederà!