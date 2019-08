Meteo weekend 24 25 agosto: sono previsti forti temporali nei giorni di sabato e domenica. Ecco le zone coinvolte.

Un meteo altalenante quello che sta colpendo l’Italia: tra sole e temporali, temperature alte e più basse, risulta difficile abituarsi o trovare il giusto abbigliamento. Avevamo già parlato di un cambiamento climatico ma nelle prossime ore sono previsti dei rischi che colpiranno soprattutto alcune zone del Nord. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sembrano segnare la fine dell’estate: questo gli esperti non lo assicurano, ma le temperature raggiunte in questi mesi non dovrebbero ripresentarsi. Nel weekend l’Italia sarà colpita da temporali da Nord a Sud: l’allarme è legato alla grossa grandine che toccherà alcune zone del nostro paese. Vediamo le previsioni di questo weekend d’agosto secondo i meteorologi di 3bmeteo.it.

Meteo weekend agosto: nelle prossime 48 ore forti temporali, ecco le zone coinvolte

Le previsioni meteo in Italia per il weekend parlano di un allarme legato alla grandine grossa: una situazione quasi sorprendente viste le alte temperature che hanno toccato il paese nelle ultime settimane. Gli esperti hanno chiesto massima prudenza in Val Padania dove già nelle prossime ore potrebbe presentarsi il fenomeno.

Nella giornata di sabato 24 agosto la giornata inizia variabile con qualche pioggia sparsa al Nord, sul Friuli Venezia Giulia in particolar modo. Su Alpi e Appennino nel pomeriggio ci saranno dei temporali. Al Centro, tra Umbria e Toscana passeranno dei temporali soprattutto nelle zone interne. Al Sud sono previste instabilità nel pomeriggio: in Sicilia le prime piogge.

Domenica 25 agosto sarà soleggiata al Centro Sud, ma nel pomeriggio alcune zone interne del Centro e lungo l’Appennino meridionale e le Alpi centro orientali saranno colpite da qualche acquazzone. Nelle località costiere sarà prevalentemente nuvoloso.

I temporali potrebbero portare un calo delle temperature generali: al Nord non si oltrepasseranno i 28 gradi. Poco più di 30 tra Roma e Firenze.