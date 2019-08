Concorrenti Bake Off Italia 2019: chi è Alice?

Chi è Alice, la nuova concorrente di Bake Off Italia 7 in arrivo il 30 agosto su Real Time.

Ci siamo, Benedetta Parodi sta per urlare “Dolci in Forno” e la nuova edizione di Bake Off Italia è pronta a partire. Sono 18 i concorrenti che si sono aggiudicati un posto nella pasticceria più famosa d’Italia e ora non vedono l’ora di dimostrare ai giudici le loro straordinarie capacità. Tante le novità di questa edizione 2019 di Bake Off Italia anche se i giudici sono rimasti sempre gli stessi: Damiano, Clelia e Ernst. A condurre la nuova edizione dal 30 agosto su Real Time torna ancora una volta Bendetta Parodi. La location, pienamente ispirata agli anni ’50 sarà super coinvolgente! Vediamo allora chi sono i concorrenti e nello specifico questa volta vi raccontiamo chi è Alice!

Bake Off Italia 2019: chi è Alice, la 19enne amante dell’arte

Alice, giovane concorrente della nuova edizione di Bake Off Italia 2019 ha soli 19 anni, ma è riuscita a strappare un posto nella classe di pasticceria più amata d’Italia. La ragazza studia scenografia all’Accademia delle Belle Arti e, neanche a dirlo, è appassionatissima di arte cosa che nelle decorazioni dei dolci potrebbe tornarle molto utile! Alice dipinge, crea e fa sculture da quando era piccola e per lei, questa tipologia di arte e la pasticceria sono molto simili. In entrambi i casi infatti la nuova concorrente di Bake Off Italia ha spiegato di riuscire a sfogare la sua creatività. Ma da dove è nata la passione per i dolci e la pasticceria? Da sua nonna. Come si legge sul sito di Bake Off, Alice ha spiegato infatti che grazia e sua nonna con cui seguiva programmi di cake design in televisione ha iniziato a sperimentare davanti ai fornelli. Caratteristiche? Pregi? Difetti? La nuova concorrente di Bake Off ha dichiarato di essere permalosa e molto sensibile, al punto tale che la cucina è una sorta di mezzo per farsi apprezzare e anche per vincere in qualche modo la sua timidezza. Sarà lei a trionfare a Bake Off Italia 2019?

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI