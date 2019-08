Anna Pettinelli Temptation Island: età e carriera della speaker di RDS che parteciperà insieme al marito Stefano Macchi al reality delle tentazioni

Siamo abituati a sentire la sua voce per radio. Ma questa volta la vedremo nel piccolo schermo, precisamente a Temptation Island Vip con suo marito Stefano Macchi. La coppia già sta facendo discutere per la grande differenza d’età. 20 anni per la precisione. Ma conosciamo meglio Anna Pettinelli. Ecco cosa c’è da sapere su di lei.

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957 ed è una delle voci più amate della radio, precisamente RDS. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi quando aveva solo 16 anni, grazie ad alcune radio locali in cui ha prestato la sua voce. Ma Anna Pettinelli ha lavorato molto anche in televisione.

Ha condotto sei edizioni di “Discording” e ben due edizioni del “Festival di Sanremo”, nel 1983 e nel 1986. Inoltre ha presentato “Un disco per l’estate” nel 1984 e nel 1985. Nel 2009, Anna è stata opinionista alla quarta edizione del reality show “La Fattoria”, e talvolta ha partecipato a “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso. Ha anche recitato in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” nel 1983 e in “Forever Young”. Per quanto riguarda la radio, Anna Pettinelli lavora da tanti anni per RDS e ha anche vestito i panni di giudice e coach nel talent show intitolato “RDS Academy”, in onda su Sky Uno.

Per quanto riguarda la vita privata, Anna Pettinelli è sposata con Stefano Macchi che ha ben 20 anni in meno a lei. Il loro matrimonio però non è valido in Italia, infatti si sono sposati con una cerimonia privata su un’isola deserta delle Maldive.

Anna ha una figlia di nome Carolina che ha 25 anni ed è nata da una precedente relazione.

Partecipando a Temptation Island Vip, Anna metterà a dura prova il suo rapporto con Stefano. Riuscirà quest’ultimo a resistere alle tentazioni di ragazze molto più giovani? Sicuramente una prova importante per la coppia che magari potrà decidere di ufficializzare le nozze anche in Italia.