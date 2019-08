Barbara D’Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? Scopriamo le ultime notizie, ma soprattutto riportiamo un dettaglio molto interessante

Barbara D’Urso è in vacanza da un po’ con Filippo Nardi. Ogni sera, pubblica su Instagram delle foto in cui si vedono dei bei tramonti. Ma non solo: ci sono anche giornate trascorse in barca o in piscina, sempre accompagnate da ottimo cibo. Tanto relax ma anche tanto divertimento per la nostra amata Barbara che tra poco tornerà alla conduzione dei suoi programmi televisivi. Ormai, è quasi scaduto il tempo per le danze in barca e per i tramonti. Tuttavia, c’è qualcuno che, sui social, ha ipotizzato che Barbara D’Urso sia fidanzata con Filippo Nardi. Che i due stiano insieme, insomma. Ecco, proprio nelle ultime ore è arrivata una risposta diretta della conduttrice.

Barbara D’Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? L’indiscrezione

Il gossip è gossip. Barbara D’Urso lo sa bene. E sa bene anche di essere sempre sotto i riflettori anche quando esce dallo studio televisivo di Canale 5. La bella conduttrice, infatti, è molto seguita sui social. I suoi follower non si perdono niente, ma proprio niente di tutto quello che pubblica durante il giorno. Così, è bastato qualche post in più in compagnia di Filippo Nardi per far esplodere la curiosità tra il suo pubblico. Così, proprio a tal proposito, Barbara D’Urso ha voluto pubblicare una Instagram stories per far chiarezza:

“Ma noooooo, giuro!!!”, e quella faccina d’angioletto. Insomma, c’è qualcosa di strano in tutto ciò. Dobbiamo fidarci delle parole di Barbara? Lei e Filippo Nardi non stanno insieme? Come interpretate quella faccine? Insomma, adesso sì che la curiosità è diventata tanta. E’ come se si avvertisse un po’ di ironia velata in questo post della D’Urso. Beh, che dire? Il tempo ci rivelerà come davvero stanno le cose. Per ora, dobbiamo attenerci a queste parole della conduttrice. Se son rose fioriranno e noi saremo qui per raccontarvelo.

