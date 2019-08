Subito dopo la messa in onda de La Notte della Taranta, Belen Rodriguez è protagonista di un triste episodio social: ecco cos’è accaduto.

Ieri sera è andata in onda su Rai Due La Notte della Taranta. Quest’anno, a condurre la famosa manifestazione musicale, c’è stata una coppia davvero formidabile. Parliamo di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Insomma, il successo era nell’aria, ammettiamolo. E, d’altronde, è stato anche confermato. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo svelato lo spropositato numero di spettatori che sono accorsi in piazza per assistere al concerto. Tuttavia, nonostante il successo, la bella argentina è stata la protagonista di un triste episodio social accaduto subito dopo la messa in onda dello show. Ecco cos’è accaduto.

Belen Rodriguez, spiacevole episodio subito dopo La Notte della Taranta

Dopo le vacanze estive, Belen Rodriguez è ritornata sul piccolo schermo. E dobbiamo ammettere che è ritornata davvero in gran forma. Per La Notte della Taranta, manifestazione musicale andata in onda ieri sera su Rai Due di cui l’argentina, insieme a suo marito Stefano, era la colonna portante, ha scelto un outfit davvero strepitoso. Con un completo di colore beige chiaro, che risalta ancora di più la sua perfetta abbronzatura, e una capigliatura formidabile, la dolce Belen ha letteralmente conquistato tutti. Ancora una volta, infatti, la sua bellezza è venuta fuori a tutti gli effetti. Peccato che, subito dopo la messa in onda del concerto, l’argentina sia stata protagonista di uno spiacevole episodio. Cos’è accaduto? Ve lo sveliamo immediatamente:

Da come si può vedere quindi, l’outfit proposto per la serata da Belen Rodriguez non è piaciuto a tutti. Ed il commento dell’utente in questione, riproposto anche in alto, ne è la prova tangibile. “Look e acconciatura non ti rendono giustizia”, scrive un fan della modella. Siete d’accordo?

