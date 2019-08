Ieri sera, Belen Rodriguez, insieme a suo marito Stefano De Martino, ha condotto La Notte della Taranta: il successo è stato spietato, ecco cosa è accaduto.

Una cosa è certa: con Belen Rodriguez il successo è assicurato. E deve saperlo bene Carlo Freccero che, per La Notte della Taranta, ha deciso di affidarne la conduzione non solo alla bella argentina, ma anche a Stefano De Martino, suo marito. La coppia, come dicevamo in un nostro precedente articolo, è in un momento davvero florido. Soprattutto, dal punto di vista lavorativo. Pensate, il direttore della Rai, in un recente intervista per Blogo.it, ha dichiarato di stare pensando ad una sitcom incentrata proprio su Belen e Stefano. Un’idea davvero geniale, ammettiamolo. Ma ritorniamo al concerto di ieri, sapete che è stato un vero e proprio successo? Beh, ecco cos’è accaduto.

Belen Rodriguez, successo spietato de La Notte della Taranta

Non è assolutamente la prima volta che Belen Rodriguez ‘sbarca’ in Rai. Già nei mesi scorsi, infatti, nei panni di giudice, la bella argentina ha partecipato alla recente edizione di Sanremo Young, il talent condotto da Antonella Clerici. E, pure in quel caso, la moglie di Stefano De Martino aveva dimostrato ampiamente le sue potenzialità e caratteristiche. Riscuotendo, tra l’altro, un successo davvero spropositato. In occasione de La Notte della Taranta, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, è migliorata di gran lunga. Lo testimonia, a tal proposito, l’Instagram stories che la bella argentina, pochi istanti prima di iniziare lo show, ha pubblicato sul suo account ufficiale. Diamoci un’occhiata:

È proprio con questa foto condivisa che si apprende con certezza quanto sia stato un vero e proprio boom l’edizione di quest’anno del concerto. Pensate, vi erano circa 150 mila spettatori in piazza. Senza contare, ovviamente, tutti coloro che, per ovvie ragioni, hanno preferito guardarlo da casa. Insomma, numeri davvero pazzeschi, no? Ma, d’altra parte, non avevamo alcun dubbio.

