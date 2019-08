Cecilia Zagarrigo Temptation Island Vip: Instagram, lavoro e vita privata

Cecilia Zagarrigo, tentatrice Temptation Island Vip: età, delusioni e vita privata della bellissima ragazza che sta attirando molto l’attenzione su di sé negli ultimi giorni

Cecilia Zagarrigo è diventata ufficialmente la prima tentatrice di Temptation Island Vip. E’ lei, infatti, la prima ad essere nominata per entrare a far parte delle ragazze che, appunto, tenteranno – in tutti i modi – di mettere in crisi i fidanzati che entrano nel reality. Un reality che, adesso, è ormai alle porte con Alessia Marcuzzi che ha anche iniziato i primi sopralluoghi trovando un posto praticamente deserto.

Chi è Cecilia Zagarrigo, tentatrice Temptation Island Vip

Cecilia Zagarrigo ha 24 anni e la ricordiamo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Infatti, fu lei ad entrare in trasmissione per corteggiare Oscar Branzani. Non le andò molto bene in quanto Oscar non fu attratto da lei. Tornò in trasmissione qualche anno dopo, per corteggiare Luca Onestini che ha voluto comunque conoscerla meglio, sì, ma a telecamere spente.

Cosa fa nella vita Cecilia? E’ una studentessa e web influencer di Torino. Il suo lavoro attuale, quindi, è Instagram. Della sua vita privata invece sappiamo che è da poco uscita da una relazione in cui è stata tradita più volte dal fidanzato in ben tre anni. Delusa dall’amore, quindi, la bella Cecilia. Anche in tv, a Uomini e Donne, ha provato ad incontrare l’anima gemella ma evidentemente non c’è stato nulla da fare. Dal suo profilo Instagram possiamo capire che ama il fitness, la moda e lo shopping.

Il retroscena che riguarda Soleil Sorge

Ricordiamo, di lei, che ha avuto qualche screzio con Soleil Sorge. Si parla di qualche like che fece scatenare l’ira dei social. Un like messo ad una persona che attaccava Soleil per una questione che riguardava anche Luca Onestini. Insomma, in quel contesto l’attenzione ricadde più sul ‘mi piace’ messo da Cecilia che sul commento stesso del follower che, tra l’altro, ci andava anche giù pesante.

