Chi è Federica Caputo: età, Instagram della fidanzata di Ciro Petrone. La coppia è tra i partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island Vip

A settembre ritorna Temptation Island Vip su canale 5 e si prospetta un’edizione scoppiettante. Al timone ci sarà Alessia Marcuzzi che ha preso il posto di Simona Ventura. Le sei coppie partecipanti sono state ufficializzate dalla stessa conduttrice attraverso il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island.

Tanti i nomi conosciuti al mondo dello spettacolo o del web. Mentre alcuni fidanzati e fidanzate dei vip sono del tutto sconosciuti. Tra questi c’è Federica Caputo, fidanzata di Ciro Petrone, attore del film Gomorra. Conosciamo qualche dettaglio in più su di lei.

Federica Caputo Temptation Island Vip: età, Instagram della fidanzata di Ciro Petrone

Di Federica Caputo, partecipante a Temptation Island Vip, non si sa molto. La ragazza, infatti è sconosciuta al mondo dello spettacolo. Sappiamo però che è fidanzata da ben 7 anni con Ciro Petrone, l’attore del film Gomorra che interpreta ‘Pisellino’.

Classe 1996 e originaria di Napoli, come il suo Ciro, Federica sui social appare come una ragazza molto semplice e acqua e sapone. Capelli castani e occhi verde chiaro. Sul suo profilo Instagram ci sono tantissimi scatti che la ritraggono insieme al suo fidanzato o foto della sua vita quotidiana.

Eccone alcuni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @federica_caputo in data: 14 Mar 2019 alle ore 1:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram ❤✈️🌎🇧🇬 @ciropetronepato Un post condiviso da @ federica_caputo in data: 13 Nov 2017 alle ore 4:50 PST

Federica ha deciso, insieme a Ciro Petrone, di mettere a dura prova la loro relazione. Nonostante sia ormai stabile e duratura, i due dovranno superare le dure prove del reality delle tentazioni. Usciranno insieme e consolideranno il loro amore? Staremo a vedere. Non ci resta che attendere l’inizio della nuova edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5.