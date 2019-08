Francesca Cipriani nuda in video su Instagram: fan in delirio

I video su Instagram di Francesca Cipriani sono quanto di più bollente si possa trovare nel web.

Francesca Cipriani è una di quei personaggi del mondo dello spettacolo che ancora non abbiamo capito se “ci è o ci fa”. Ilare, divertente, abbondante, matta, spensierata…sono tanti gli aggettivi che si potrebbero dare alla giovane bellezza di casa Mediaset. Eppure i fan che la seguono su Instagram ancora non hanno ben capito cosa la showgirl voglia comunicare con le sue continue storie in costume oppure completamente nuda dove si copre appena appena la scollatura.

Francesca Cipriani Instagram: la foto è da far girare la testa

Una delle ultime storie pubblicate dalla Cipriani la vede così in pose molto succinte, mentre dondola i capelli di qua e di là al vento tenendosi con una mano lo straripante lato A. Difficile non guardarla, difficile distogliere lo sguardo, difficile contenere il tutto nello schermo del cellulare proprio! La Cipriani è così: sul suo Instagram, molto in stile Valeria Marini, non facciamo altro che vedere la sua bellezza così importante invadere lo schermo e i fan la apprezzano ogni volta come se fosse la prima. Certo è che ogni tanto ci piacerebbe forse vederla dialogare un po’ di più con i suoi followers, ma invece Francesca si limita a riprendersi, a mettere una romantica canzone in sottofondo e a mostrare tutte le sue bellezze fisiche. Così facendo però si perde un po’ di contatto con quel lato così simpatico, umano e spensierato che avevamo ben imparato a conoscere all’Isola dei Famosi e che ce l’aveva fatta completamente rivalutare. Certo. È un po’ svampita, non possiamo dire il contrario, ma durante quell’esperienza televisiva avevamo visto la Cipriani struccata, naturale e ancora più bella se possibile di quanto non lo sia in altri contesti in cui è tutta tirata a lucido e super truccata. A lei però poco importa e i fan del resto premiano ogni suo scatto con migliaia e migliaia di like.

