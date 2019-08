Pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ha annunciato su Instagram una clamorosa novità: ecco di che cosa parla l’influencer.

È un periodo davvero splendente per Giulia De Lellis. E, badate bene, non soltanto in amore. A tal proposito infatti, la sua storia d’amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele. Ma anche, e soprattutto oseremmo dire, dal punto di vista lavorativo. Sapete tutti che Giulia ha scritto un libro. “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, è questo il titolo del nuovo progetto lavorativo della romana, uscirà in tutte le librerie dal 17 Settembre. Ma, dati i numeri di pre-ordinazione, si presuppone che esso sia un vero e proprio successo. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissimi istanti fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato una clamorosa novità in arrivo. Curiosi di scoprire di cosa sta parlando? Scopriamolo insieme!

Giulia De Lellis, novità incredibile in arrivo: ecco di che cosa si tratta

Sta cavalcando l’onda del successo, Giulia De Lellis. Da quando, infatti, è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice, nonché ex fidanzata, di Andrea Damante ha riscosso un notevole successo. Tuttora, il suo clamore è davvero strepitoso. Numerosi, infatti, sono gli appellativi che possono esserle affidati: fashion blogger, web influencer, autrice di un libro, attrice ed, infine, autrice di una linea di costumi da bagno. Ma i suoi ‘lavori’ non sono affatto finiti qui. Sapete perché? Semplice! Giulia è stata anche autrice di una linea di biancheria intima per una nota azienda italiana, anzi, per dirla meglio, veronese. È proprio inerente a questo, infatti, che, pochissimi istanti fa, la bella romana ha annunciato una clamorosa novità in arrivo. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Giulia De Lellis è diventata ‘ambassador’ di questa famosa azienda. Cosa significa? Beh, l’influencer non è altro che la ‘portavoce’ della marca che ha, tra l’altro, il compito di stimolare le vendita. Ecco. È proprio questo che Giulia ha annunciato poco fa. Immediata, però, è stata la reazione dei suoi followers. Che, istantaneamente, hanno iniziato ad inviarle foto delle vetrine in cui lei era presente.

