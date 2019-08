Pochissime ore fa, Mara Venier ha pubblicato una foto con suo marito Nicola: parte un’incredibile accusa nei suoi confronti, ecco la sua furiosa replica.

Mara Venier sta tornando. Mancano davvero pochissime settimane e la zia d’Italia sarà pronta ad incantare tutti con il suo Domenica In e non solo. È proprio per questo motivo che, prima di ritornare a lavoro per un anno intero, cerca di riposarsi alla grande. Per le sue vacanze estive, infatti, la bella conduttrice veneta si è recata a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Dove, da anni, insieme a suo marito Nicola Carraro ha preso casa. Ed è proprio con il suo dolce consorte che, pochissime ore fa, la Venier ha condiviso un tenero scatto di coppia. Che, però, in un batter baleno è stato presa di mira da un utente Instagram in particolare. Il quale le rivolge un’incredibile accusa. Inevitabile, quindi, la reazione di Mara. Ecco cos’è accaduto nello specifico.

Potrebbe interessarti anche:

Mara Venier, incredibile accusa per la sua foto con Nicola Carraro: la conduttrice sbotta

Com’è giusto che sia, Mara Venier è perdutamente innamorata di suo marito Nicola Carraro. I due sono convolati a nozze nel 2006. E, nonostante siano passati 13 anni dal fatidico sì, i due si amano come se fosse sempre la volta. Non a caso, la conduttrice lo ha dichiarato più volte. Ma non solo. Anche su Instagram, la ‘zia’ d’Italia non perde occasione di poter esternare pubblicamente il profondo amore che prova per suo marito. Così come l’ultima foto pubblicata su Instagram. È una tenera foto di coppia con il suo dolce consorte. Che, però, come dicevamo precedentemente, è stata immediatamente presa di mira. Ecco di cosa parliamo:

Beh, l’accusa mossa nei confronti di Mara Venier è davvero incredibile, ammettiamolo. La conduttrice, infatti, viene tacciata di aver sposato Nicola soltanto per il suo benestare economico. Inevitabile, quindi, la reazione della Venier.

Una risposta con i fiocchi, no?

Per ulteriori news su Mara Venier –> clicca qui