Mihajlovic, notizia clamorosa: dopo l’annuncio sulla leucemia che l’ha colpito, adesso ha preso una decisione incredibile che lascia tutti a bocca aperta

Mihajlovic, la notizia dell’ultim’ora è clamorosa: tornerà in panchina per guidare il Bologna nella sfida di campionato. Una decisione, quella del tecnico serbo, che ha lasciato tutti di stucco. Le ultime notizie parlano del tecnico del Bologna che si è recato a Verona raggiungendo i suoi ragazzi nell’albergo in cui alloggiano. E, sì, con gran stupore di tutti, stasera sarà anche in panchina per guidarli.

Mihajlovic, clamoroso: la notizia che stravolge tutti

E’ un vero combattente. Questo lo sanno tutti. Sua moglie, le sue figlie, la sua famiglia, la squadra, i tifosi. Tutti. Ma nessuno si aspettava potesse arrivare fino a questo punto. Il tecnico è stato colpito dalla leucemia e mentre tutti andavano in ritiro, in Serie A, lui annunciava di doversi allontanare dal calcio giocato.

La notizia dell’ultim’ora ci lascia sconvolti: Sinisa Mihajlovic ha sprigionato tutta la sua forza. E’ sceso dalla clinica Sant’Orsola, a Bologna, dov’era ricoverato ed ha raggiunto la sua squadra per guidarli nella partita che dovranno affrontare. La sua, a quanto pare, era una promessa. Si legge sulla Gazzetta dello Sport che il tecnico aveva dato la sua parola ai ragazzi che li avrebbe accompagnati almeno nella prima gara del campionato. Promessa mantenuta! Fino ad ora, il tecnico è stato in totale isolamento in una stanza d’ospedale al reparto oncologico e adesso da un momento all’altro si imbatte in questa nuova sfida. Una sfida che molto probabilmente ha mai affrontato in questo modo prima d’ora. Giù il cappello per un tecnico, un uomo, prim’ancora, che si batte in questo modo per tutto ciò in cui crede. Sapevamo che era un duro, ma non fino a questo punto.

