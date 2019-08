View this post on Instagram

Questo è il look che più mi appartiene.. tra una settimana compirò 29 anni. Mi è sempre piaciuta l’eleganza, però semplice.. Un mix di giovinezza e donna , quel risultato raffinato ma non altezzoso, che amo follemente! Ci ho messo un po’ di tempo per creare questa collezione,ma ne sono davvero orgogliosa ! 😍❤️ Grazie mille a tutti! #nicolemazzocatoxnakd I only design looks that represent me and that I relate to. The key ingredients are elegance and simplicity. In a week I'll be 29 years . Young and keeping it fresh and lady like is what I love. I worked hard on this collection put my heart and soul to create it and I'm proud of it.😍❤️ Thank you everyone! Este es el outfit que más me pertenece … en una semana tendré 29 años. Siempre me ha gustado la elegancia, pero simple. Una mezcla de juventud y clase, ese resultado refinado y no altanero, que me encanta. Me lleva mucho tiempo para crear esta colección, ¡pero estoy realmente orgullosa de todo! Gracias a todos!