Notte della Taranta, ‘strana’ accoglienza per Belen e Stefano: cosa è successo poco prima dell’inizio del concerto, condotto dalla coppia.

È andata in onda ieri sera, su Rai Due, la diretta de La Notte della Taranta, il tradizionale concertone dedicato alla musica e alle tradizioni dello splendido Salento. A condurre la serata, al fianco del critico musicale Gino Castaldo, c’erano loro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La scelta di far condurre la serata alla (ritrovata) coppia ha fatto discutere non poco. Ma l’evento ha riscosso molto successo e un boom di spettatori. Che hanno accolto Belen e Stefano in un modo davvero ‘particolare’. TvBlog.it riporta un episodio davvero singolare. Siete curiosi di sapere cosa ha fatto il pubblico quando ha visto la coppia? Allora scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Notte della Taranta, ‘strana’ accoglienza per Belen e Stefano: urla, gesti e cori da stadio

Belli come il sole e più innamorati che mai, Belen e Stefano formano davvero una coppia da invidiare. E, da ieri, anche una coppia di conduttori. Al timone de La Notte della Taranta 2019, la Rodriguez e il suo ballerino preferito hanno conquistato tutti. Ma sapete cosa è successo poco prima dell’inizio tra il pubblico presente nel piazzale di Melpignano? Ebbene, a svelarlo è TvBlogo.it, che mostra un video della vera e propria ‘accoglienza da stadio’ per Stefano e Belen. Non appena la coppia è stata avvistata sul tetto del palazzo, nel pubblico è scoppiato il delirio. Urla, gesti, cori di ogni genere. Tra cui il ‘famoso’ :”Faccela vedé, faccela toccà” dedicato alla Rodriguez. Un episodio forse imbarazzante, ma che a quanto pare la coppia ha ‘affrontato’ col sorriso. Belen e Stefano sono apparsi divertiti e hanno salutato il pubblico, per poi prepararsi alla diretta del concerto.