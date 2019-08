L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella sta male: tramite un post Instagram, la modella ha informato i suoi fan di aver annullato le vacanze.

Da quando è ritornata su Instagram, Sara Affi Fella è davvero molto presente sul suo profilo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è solita condividere scatti e video con i suoi sostenitori. Ma non solo. La modella campana, inoltre, è solita interagire, seppure indirettamente con i fan. Con le classiche domande-risposta oppure lasciandosi andare a delle vere e proprie confessione. Ed è proprio questo, infatti, che è accaduto pochissime ore fa. Nel pubblicare una sua foto in costume, Sara ha informato i suoi sostenitori di stare male. E di essere stata costretta ad annullare la sua partenza. Ecco cos’è accaduto.

Sara Affi Fella sta male: l’ex tronista non può più partire

Dopo lo scandalo di Uomini e Donne, Sara Affi Fella non ha vissuto un periodo affatto facile. Sono stati, infatti, dei mesi davvero difficili, lo ha dichiarato più volte, adesso fortunatamente sta bene. Si è ripresa alla grande e, soprattutto, è felicemente innamorata. Francesco Fedato, questo è il nome del suo compagno, è stato proprio colui che è riuscito a far battere di nuovo il cuore di Sara. In effetti, tra le sue braccia l’ex tronista sembra essere davvero felice. Pochissime ore fa, però, la modella campana ha informato i suoi sostenitori di un ‘piccolo incidente di percorso’. Ecco di cosa parliamo:

Stando a quanto si apprende da un ultimo post su Instagram, Sara sta vivendo un periodo un po’ particolare. Tanto che è stata costretta ad annullare la sua partenza. Non sappiamo cosa le sia successo, ovviamente. Anche se un suo amico, nel commentare il post in questione, ha fatto sapere che l’ex tronista sta male:

Cosa le sarà successo? Problemi di salute? Non sappiamo nulla al riguardo, in ogni caso: In bocca al lupo!

