Quali sono i segni zodiacali più infedeli? Scopri chi tradisce spesso e volentieri e chi non lo farebbe mai. Tutte le informazioni, segno per segno!

Sei curioso di scoprire quale, tra i segni zodiacali, è il più infedele? Sei nel posto giusto. Ci sono alcuni segni zodiacali che proprio non resistono alla tentazione di tradire il proprio partner. Ma tranquilli, c’è anche chi non lo farebbe mai. Scopriamo insieme quali sono i segni più ‘pericolosi’!

ARIETE: Come tutti i segni di Marte, devono ‘tenere a bada’ la passione. E non è sempre semplice concentrarsi su una sola persona. L’Ariete tende a tradire i segni troppo stabili, che finisce per ritenere noiosi. Stiano attenti Capricorno e Bilancia!

TORO: Amici del Toro, complimenti. Siete tendenzialmente fedeli, tranne in casi limite in cui vivete periodi particolarmente spenti. Il Toro tende a tradire i segni che non gli dedicano molte attenzioni, come Acquario e Gemelli.

GEMELLI: Il tradimento è dietro l’angolo per un segno ‘curioso’ come quello dei Gemelli. C’è sempre voglia di conoscere nuove persone e fare nuove esperienze. La troppa voglia di libertà dei Gemelli tende a farli ribellare ai segni che vogliono limitarlo, come Scorpione e Toro.

CANCRO:Il Cancro è un segno fedele, ma attenzione a trascurarlo. Ha bisogno di molte attenzioni. E potrebbe tradire proprio i segni che tendono a non dare troppe attenzioni al partner, come Sagittario e Leone.

LEONE: Un segno vanitoso, che odia essere paragonato agli altri. Potrebbe tradire per spirito di competizione. Quali segni devono preoccuparsi? Quelli che provano a criticarlo, come Ariete e Pesci.

VERGINE: La Vergine, se tradisce, lo fa perché ha un’attrazione mentale. Un tradimento ‘razionale’, che potrebbe colpire principalmente il Cancro o la Vergine stessa.

BILANCIA:Mai trascurare gli amici della Bilancia!! Potrebbero cercare le attenzioni altrove. Sono avvisati i partner del Leone e del Capricorno.

SCORPIONE: Lo Scorpione è amante della conquista, del flirt e del corteggiamento: è uno dei segni più ‘pericolosi’. Il Toro e il Sagittario farebbero bene ad aprire gli occhi!

SAGITTARIO: Ama viaggiare e sperimentare. Di conseguenza sì, ama conoscere sempre nuove persone. Il tradimento è dietro l’angolo, soprattutto per i segni che amano spostarsi poco come Cancro e Scorpione.

CAPRICORNO: Gli amici del Capricorno non hanno l’infedeltà nel sangue, ma ci sono momenti il cui la passione prende il sopravvento. Quali segni tradisce più spesso? Gemelli e Acquario.

ACQUARIO: L’acquario è decisamente uno dei segni più infedeli dello zodiaco. Sempre in cerca di nuovi stimoli ed emozioni. Stiano attenti l’Ariete e la Bilancia.

PESCI: Gli amici dei Pesci tendono a tradire per ‘debolezza’. Spesso confusi o indecisi, il tradimento diventa una via di uscita, che però spesso non risolve i problemi. Vergine e Pesci, attenzione!