Stefano De Martino Instagram, foto sexy al mare: followers in delirio. Il ballerino e marito di Belen Rodriguez fa impazzire le sue fan con uno scatto hot

Stefano De Martino in questi giorni d’estate sta facendo letteralmente impazzire le sue followers su Instagram. Complice il clima estivo, e dunque le temperature elevate, il ballerino napoletano non esita a mostrare il suo fisico sui social. In particolare, il profilo Instagram è continuamente preso d’assalto dalle sue fan che apprezzano gli scatti condivisi e non esitano a commentare, spesso anche in modo divertente, le foto di Stefano De Martino. Specialmente una è balzata agli occhi di tutti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Temperature elevatissime sul profilo Instagram di Stefano De Martino. Tra uno scatto e l’altro con la sua Belen Rodriguez e il piccolo Santiago, il ballerino mostra con piacere il suo fisico perfetto. Addominali scolpiti e tatuaggi su molte parti del corpo. Abbronzatura dorata e sguardo rivolto verso l’alto con gli occhi chiusi. Ecco lo scatto in questione che ha fatto impazzire tutte:

Tra i commenti, molti si chiedono se sia la stessa Belen a scattare queste foto. Altre invece si lasciano andare a commenti molti diretti e divertenti:

“Sei tosto come uno scoglio,posso essere la cozza che ti si attacca addosso?”, “Stefano, io ti merito più di Belen”, “Mamma mia così mi prende un infarto!!”

Insomma, il ballerino partenopeo mette d’accordo proprio tutte. Impossibile resistere alla sua bellezza e la moglie Belen ne sa qualcosa. Superato il lungo periodo di distacco, i due adesso sembrano più innamorati che mai. Saranno vere le indiscrezioni su un ipotetico secondo matrimonio? Staremo a vedere.