Taylor Mega infiamma i followers con un video-selfie davanti allo specchio: l’influencer zoomma sulla maglia, sotto non c’è il reggiseno, si vede qualcosa di ‘troppo’.

Taylor Mega non finisce mai di far parlare di sé. La sua bellezza incanta quotidianamente i fan su Instagram, dove l’influencer pubblica continuamente foto e video super hot, che regalano al pubblico immagini del suo corpo mozzafiato. Anche il suo carattere sempre forte e deciso fa innamorare i fan, nonché il suo modo di stuzzicare sempre chi la segue. Come non pensare, ad esempio, al suo rapporto ‘particolare’ con l’ex gieffina Erica Piamonte, che è sempre più difficile definire. Amicizia o qualcosa di più? Non si sa, quello che è certo è che Taylor ama provocare e anche nelle ultime storie Instagram l’ha fatto, mostrandosi chiaramente senza reggiseno sotto la maglia: ecco le immagini ‘hot’.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, sotto la maglia niente reggiseno: incidente ‘hot’ imperdibile

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. Nell’ultimo periodo l’influencer ha deciso di parlare ai suoi followers della cura dei capelli, mostrando come esempio la sua bellissima e lunga chiona bionda. In una delle ultime storie Instagram, Taylor si è fatta un video-selfie davanti allo specchio proprio per mostrare ai fan i suoi capelli lisci e setosi, ma è incorsa in un incidente ‘hot’ davvero imperdibile. Man mano che Taylor avvicinava l’inquadratura ai capelli, era sempre più vicino anche il suo seno, coperto da una maglia bianca.

Dall’inquadratura però, si capisce chiaramente che sotto la maglia l’influencer non indossa il reggiseno, e la cosa è davvero evidente, perché si vede qualcosa di ‘troppo’. Il decolleté esplosivo di Taylor non è certo una novità, tutti sanno quanto sia formosa e sexy la Mega. In questo caso, però, la bella bionda voleva solo mostrare i suoi capelli ed è finita per far cadere gli occhi dei fan completamente su altro. Un incidente ‘hot’, diciamo così. Intanto, però, i fan ringraziano.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI