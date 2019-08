Anna Pettinelli sarà una delle concorrenti della seconda edizione di Temptation Island Vip: per questo motivo, piovono critiche social, ecco la reazione.

Adesso è praticamente ufficiale: Anna Pettinelli, insieme al suo fidanzato, parteciperà alla seconda edizione di Temptation Island Vip. La famosa e bella conduttrice ed opinionista 62enne farà parte delle sei coppie che metteranno a dura prova il suo amore. Tuttavia, appena appresa la notizia, si è scatenata una vera e propria polemica social. A cui, ovviamente, Anna non ha potuto assolutamente passarsi sopra. E così, come è sua abitudine, ha risposto per le rime. Stroncando sul nascere, quindi, un putiferio social. Curiosi di scoprire cos’è accaduto. Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli tra i concorrenti: scatta la polemica, ecco la sua replica

Quello accaduto ad Anna Pettinelli in seguito alla sua ufficializzazione su Instagram della partecipazione al viaggio nei sentimenti di Canale 5 è davvero incredibile. Appena, la conduttrice radiofonica ed opinionista televisiva ha pubblicato una foto su Instagram inerente al programma, si è scatenata una vera e propria polemica social. A cui, come dicevamo precedentemente, la donna non ha potuto assolutamente passar sopra. Rispondendo, ovviamente, a tono. Alcuni dei suoi fan, infatti, non solo hanno criticato la scelta di partecipare allo show a causa della sua età, ma c’è chi crede, addirittura, che la conduttrice abbia accettato di farne parte soltanto per business. Insomma, accuse davvero incredibile, bisogna ammetterlo. Sarà proprio per questo motivo che Anna, com’è nel suo stile, ha saputo rispondere per le rime. Ecco alcuni commenti:

Insomma, da come si può vedere, i commenti che l’opinionista televisiva ha dovuto leggere, appena diffusa la notizia della sua partecipazione alla seconda edizione del programma di Canale 5, sono davvero assurdi. Eppure, sicuramente durante il suo viaggio sentimenti, la conduttrice radiofonica farà ricredere ad un bel po’ di persone, questo è sicuro.

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui