Tentatori Temptation Island Vip, Fabrizio Baldassare sarà uno di loro: ecco ogni minimo particolare che occorre sapere su di lui.

Manca davvero pochissimo alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Bisogna ammettere che c’è davvero gran trepidazione. Non soltanto per le coppie in gioco, ma anche per coloro che tenteranno, nel vero senso della parola, i fidanzati e le fidanzate. Le registrazioni del programma, ormai, sono iniziate. E così, sono iniziati a spuntare anche i primi nomi dei tentatori. Tra essi, a quanto pare, c’è anche Fabrizio Baldassarre. Nome familiare? Certo: è stato un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ebbene. Oltre alla sua bellezza da ‘macho’, cosa sapete di lui? Siete curiose di conoscere ogni suo minimo particolare? Vi accontentiamo subito.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, chi è Fabrizio Baldassarre: lavoro, Instagram e vita privata

Fabrizio Baldassarre è nato il 10 Agosto. Ed è di Roma. Appassionato di moto e di snowbording, il giovane vanta di una bellezza davvero incredibile. Capelli sbarazzini e sguardo magnetico: sono questi gli elementi principali del fascino di questo ragazzo. Attualmente, Fabrizio è titolare di un negozio di hair-stylist nel centro della Capitale. E, nonostante sia un appassionato di questo lavoro, Fabrizio si diletta anche come ‘modello’. Il suo profilo Instagram, non a caso, pullula di foto davvero strabilianti. La sua vita privata è stata davvero molto intensa. Dopo aver corteggiato a Uomini e Donne Sabrina Ghio, il romano era ritornato con la sua single Marta. Purtroppo, le cose con la ragazza non sono andate affatto bene. E così, stando a quanto si apprende dal sito IsaeChia, il romano ha aperto una nuova parentesi. Che, a quanto pare, è stata ‘chiusa’ istantaneamente. Tanto poi da partecipare, nella recente stagione, nuovamente a Uomini e Donne, nei panni di corteggiatore di Angela Nasti.

Quella cicatrice sulla pancia cosa significa? Ecco la verità

Spulciando il suo profilo Instagram che, tra l’altro, come dicevamo precedentemente è ricco di selfie del giovane romano, una foto in particolare ha catturato l’attenzione. L’hair-stylist è allo specchio e, a causa del suo torso nudo, si vede chiaramente una cicatrice all’altezza della pancia. Cos’è? Stando a quanto riportato dal sito GossipeTv, a rivelare la verità è il diretto interessato. Il quale ha spiegato che quella cicatrice è il segno di un’operazione all’intestino avuta da bambino.

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui