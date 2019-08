Nicolò Brigante sarà uno dei tentatori di Temptation Island Vip: ecco la sua età, il suo profilo Instagram e il percorso a Uomini e Donne.

Temptation Island Vip è alle porte. E se, da una parte, conduttrice e coppie sono state ufficializzate, dall’altra si sa davvero ben poco dei single e delle single. Ebbene si. Coloro che dovranno tentare, in tutti i modi possibili, coloro che hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti, invece, sono ancora tutti da scoprire. Ecco. Proprio a tal proposito, dobbiamo darvi una notizia: sembrerebbe che uno dei tentatori di questa edizione sia Nicolò Brigante. Si, proprio lui: l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo diversi anni dal suo ‘debutto’ in televisione, il giovane ha deciso di rimettersi in gioco. Ma cosa sapete di lui? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, chi è Nicolò Brigante: età, lavoro ed Instagram

Nicolò Brigante nasce nel 1994 a Catania. Siciliano doc, il giovane incarna appieno la classica bellezza mediterranea: occhi scuri, carnagione scura e capelli scuri. Insomma, un vero e proprio sex symbol. È proprio per questo motivo che, oltre alla sua carriera da imprenditore, il ragazza vanta un’eccellente carriera da modello. Fisico mozzafiato e muscoli al punto giusto, Nicolò vanta di una bellezza davvero fuori dal normale. Lo si può notare chiaramente dal suo profilo Instagram. Numerosi, infatti, sono gli scatti di sponsorizzazioni o di campagne pubblicitarie. Ma non solo. Dalle foto social, e vi assicuriamo che ne sono davvero tantissime, si evincono chiaramente le sue passioni: il mare, lo sport, la sua famiglia e la sua cagnolina.

Uomini e Donne 2017/2018: Nicolò è uno dei tronisti

Soltanto un paio di anni fa, il siciliano approda su Canale 5 nel dating show di Maria De Filippi. È proprio nel ruolo di tronista di Uomini e Donne, che il giovane imprenditore incontra Virginia Stablum. Ne resta completamente folgorato. Tanto da, nonostante alcune ‘incompatibilità’ caratteriali, sceglierla. La loro storia d’amore, purtroppo, dura pochissimi mesi. Ovviamente, antecedentemente a questa relazione, Nicolò ha dichiarato di avere avuto un’altra storia d’amore, di due anni. Che, però, una volta terminata lo ha profondamente cambiato. Chissà, Temptation Island Vip gli permetterà di incontrare il vero amore?

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui